Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Person und vier beteiligten Fahrzeugen auf der A1 in der Gemeinde Stuhr

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 28.05.2020, befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer eines Transporters aus dem Landkreis Cuxhaven gegen 16:30 Uhr die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr übersah er aus bislang unbekannten Gründen ein Stauende. Der 59-Jährige fuhr mit seinem Transporter auf ein Pkw aus Dänemark auf, der mit eingeschalteter Warnblinkanlage am Stauende stand. Durch den Aufprall wurde der Pkw auf ein davorstehendes Wohnmobil aufgeschoben, in dem sich ein 39-jähriger Fahrzeugführer sowie eine 32-jährige Beifahrerin aus Essen befanden. Das Wohnmobil wurde wiederum auf einen weiteren Transporter aufgeschobenen, der von einem 36-jährigen Fahrzeugführer aus Polen geführt wurde. Die beiden Insassen des Pkw, ein 23-jähriger Fahrzeugführer sowie eine 25-jährige Beifahrerin, beide aus Dänemark, erlitten schwere Verletzungen. Die 32-jährige Beifahrerin des Wohnmobiles erlitt leichte Verletzungen. Die verletzten Personen wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Der unfallverursachende Transporter, der beteiligte Pkw und das Wohnmobil waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Während der Abschlepp- und Unfallaufnahmemaßnahmen kam es zunächst zu einer Vollsperrung und im weiteren Verlauf zu einer halbseitigen Sperrung im Bereich der Unfallstelle. Die Sperrmaßnahmen wurden gegen 18:30 Uhr aufgehoben.

