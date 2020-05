Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugenaufruf nach Jagdwilderei+++Brand in Kleingartengelände+++Zeugenaufruf nach Zaunbrand+++Verkehrsunfall in Hatzbach

Marburg-Biedenkopf (ots)

Steffenberg: Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei und sucht Zeugen

Ein toter Frischling mit einem durchgeschossenen Schulterblatt beschäftigt derzeit die Polizei in Biedenkopf. Das verendete Tier wurde am Donnerstagnachmittag von einem Zeugen im Revierbereich Steinperf (Sportplatz "Salzbach") aufgefunden. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts der Jagdwilderei. Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte ein Unberechtigter das junge Wildschwein angeschossen haben, welches anschließend offenbar verendete. Wem sind rund um den Ort des Geschehens Personen oder Fahrzeuge von Mittwochabend (27. Mai) bis Donnerstagnachmittagmittag aufgefallen? Wer hat einen Schuss wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Biedenkopf unter 06461/929538.

Kirchhain: Zeugenaufruf nach Holzzaunbrand

Die Polizei ermittelt seit Donnerstagabend (28. Mai) wegen fahrlässiger Brandstiftung in der Straße "Im Riedeboden" und sucht nach Zeugen. Ein Zeuge entdeckte gegen 18.15 Uhr den Brand des Zaunes eines Supermarktes und informierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah löschen. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Wer konnte etwas Verdächtiges beobachten? Gibt es Personen, die im Bereich des Zaunes geraucht haben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0.

Kirchhain: Kunde beschädigt Plexiglasscheibe

Ein 27-jähriger Mann beschädigte Donnerstagvormittag (28. Mai) den "Spuckschutz" in einem Fachgeschäft in der Kirchhainer Straße. Gegen 11.25 Uhr wurde der Kunde offenbar in einem Gespräch wütend und stieß die zum Schutz dienende Plexiglasscheibe um. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Sachbeschädigung.

Stadtallendorf: Motorradfahrerin nach Unfall leichtverletzt

Am Donnerstag (28.Mai) gegen 18.50 Uhr kam es zu einem Unfall in Hatzbach. An der Kreuzung Lindenbornstraße/Eichwaldstraße wollte eine 25-jährige Motorradfahrerin, die von der Lindenbornstraße in die Wolferroder Straße abbiegen. Offenbar bremste sie aufgrund eines weiteren Verkehrsteilnehmers ab und fiel zu Boden. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Der Schaden an ihrem Motorrad wird auf 150 Euro geschätzt. Wer hat den Unfallhergang gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

Stadtallendorf: Wohnwagen und Gartenhütte in Brand geraten

In der Straße "Leide" kam es Montagfrüh zum Brand eines Wohnwagens und einer Gartenhütte. Gegen 01.30 Uhr erhielt die Leitstelle die Kenntnis über das Feuer in der Kleingartenanlage. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen der fährlässigen Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06421/406-0.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell