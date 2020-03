POL-GS: Fahndung nach Täterduo nach Handtaschenraub

Polizeiinspektion Goslar

Bad Harzburg. Am Samstag, 14.12.2019, gegen 13.27 Uhr, entriss ein bislang unbekannter Täter einer 90-jährigen Frau die Handtasche in der Herzog-Wilhelm-Straße 86 in Höhe des Stadtpark-Zugangs. Eine zweite Person flüchtete mit dem Haupttäter unerkannt.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: -männlich -ca. 20-30 Jahre alt

- ca. 165 cm groß - schlanke Statur - blasse Haut mit fettigen und strähnigen Haaren - ungepflegtes Äußeres - dunkel gekleidet

Die Polizei sucht nun mittels Aufzeichnungen einer Überwachungskamera und einem Phantombild des Haupttäters nach den zwei Männern. Hinweise können an die Polizei Bad Harzburg unter 05322-91111-0 gegeben werden.

i.A. Holzhausen, POK

