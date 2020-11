POL-OL: ++ Geschäftseinbruch: Schaufenster eingeworfen - Werkzeuge entwendet ++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

In der Nacht zum 24.11.2020 haben bislang unbekannte Täter mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe eines Einzelhandelgeschäftes in der Langen Straße in Westerstede eingeschlagen. Durch das dadurch entstandene Loch - Durchmesser ca. 80 cm - entwendete(n) der/ die Täter mehrere Elektrowerkzeuge und einen Werkzeugkoffer aus der Auslage. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Das betroffene Geschäft befindet sich in der Fußgängerzone. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-115) zu melden.

