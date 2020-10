Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Hondelage

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hondelage, 07.10.2020, 07.00 - 13.15 Uhr

Am Mittwochvormittag ist es zu einem Einbruch in ein Zwei-Parteien-Wohnhaus in Hondelage gekommen.

Gegen 07.00 Uhr hatten die 42- und 45-jährigen Geschädigten ihre Wohnung verlassen. Zu diesem Zeitpunkt konnten sie keine Auffälligkeiten feststellen.

Als sie gegen 13.15 Uhr zurückkamen, stellten sie überrascht Veränderungen fest. Die Terrassentür stand offen und der komplette Wohnraum war durchwühlt.

Sofort informierten sie die Polizei. Diese hat den Tatort untersucht und die Ermittlungen aufgenommen. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

