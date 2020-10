Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch im Bebelhof

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bebelhof, 02.10.2020 - 05.10.2020

Am Wochenende kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude im Bebelhof.

Eine Mitarbeiterin stellte am Montagmorgen eine beschädigte Tür im Gebäude fest. Diese Schäden waren am Freitag noch nicht vorhanden. Sie informierte die Polizei. Vor Ort konnten Einbruchspuren an der Gebäudetür festgestellt werden.

Vermutlich konnte diese Tür durch die Täter geöffnet und das Gebäude betreten werden.

Offensichtlich versuchten die Täter auch eine Tür innerhalb des Gebäudes zu öffnen. Entsprechende Spuren konnten auch hier festgestellt werden.

Die Täter konnten die Schließvorrichtung dieser Tür jedoch nicht überwinden und verließen das Gebäude.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass nichts entwendet wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell