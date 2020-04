Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Gartenhütte niedergebrannt

Emsbüren (ots)

Am Dienstagmittag ist es an der Straße Ahlde zum Brand einer Gartenhütte gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte einen Totalschaden an der Hütte aber nicht mehr verhindern. Schadenshöhe und Brandursache sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

