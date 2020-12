Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Drei Wohnhauseinbrüche in Bad Zwischenahn u. Wiefelstede

OldenburgOldenburg (ots)

Am Mittwoch, 02.12.20, kam es vermutlich in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Bad Zwischenahn, Wiefelsteder Straße und in Wiefelstede, Hörner Esch. In allen drei Fällen drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln der Terrassentüren an den Rückseiten der Gebäuden ein und durchsuchten sämtliche Behältnisse. Zielrichtung dürfte Schmuck und Bargeld gewesen sein. Die genauen Schadenswerte sind noch nicht bekannt. Zeugen, die an den genannten Orten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sollten, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Zwischenahn, Tel: 04403/927-0, zu melden.,

