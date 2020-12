Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Suche nach Vermissten mit Großaufgebot der Feuerwehr +++ Dank für die hohe Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern +++

OldenburgOldenburg (ots)

Am Dienstagabend suchte die Polizei sowie ein Großaufgebot der Feuerwehr in Westerstede im Ortsteil Ocholt nach einem 56-jährigen Vermissten. Dank der Vielzahl an ehrenamtlichen Organisationen und Helfern konnte der Vermisste gegen 22 Uhr wohlbehalten im Ortszentrum Ocholt angetroffen werden. Die Suche wurde von über 200 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Stadtgemeinde Westerstede mit den Ortsfeuerwehren Garnholt, Halsbek, Hollriede, Hollwege, Linswege, Torsholt, Westerloy und Ocholt unterstützt. Zusätzlich war die Suchhundestaffel Nordwest sowie zwei Mantrailer der German Mantrailing Association mit ihren Hunden an der Suche nach dem Vermissten beteiligt. Neben der DLRG Bad Zwischenahn und dem DRK Ammerland wurden auch eine Drohne durch die Kreisfeuerwehr Cloppenburg eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Westerstede

Telefon: +49(0)4488/833-115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell