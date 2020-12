Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Brand eines Carports mit darin befindlichem Pkw++

OldenburgOldenburg (ots)

++Brand eines Carports++ Am 04.12.2020, gegen 23:00 Uhr, kommt es zum Brand eines Carports im Warnsweg in Oldenburg. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte steht der Carport, welcher zu einem Reihenhaus gehört, in Vollbrand. Ein unter dem Carport geparkter Pkw gerät ebenfalls in Brand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr kann ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der Carport wird bei dem Brand erheblich beschädigt, der Pkw brennt komplett aus.

Die Ursache für den Brand ist bislang ungeklärt. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen (1424402).

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904215 zu melden.

