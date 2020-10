Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Dörpstedt: Beleuchtungskontrollen

Dörpstedt (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (22.10.2020) trafen sich Zoll und Polizei zu einer gemeinsamen Verkehrskontrolle in Dörpstedt, die bis in die frühen Abendstunden andauerte.

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit lag der Fokus hauptsächlich auf der korrekten Beleuchtung und Sichtbarkeit der Verkehrsteilnehmer. In Folge der Kontrollen wurden auch andere Verstöße festgestellt und geahndet. Die Beleuchtung der meisten kontrollierten Fahrzeuge funktionierte einwandfrei - der Winter kann kommen!

Es wurden 100 Fahrzeuge kontrolliert, dabei wurden 19 Verstöße festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Anna Rehfeldt

Telefon: 0461 / 484 2009

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell