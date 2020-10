Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Warnung vor betrügerischen Phishing-Mails

Gießen (ots)

Derzeit rollt wieder eine Welle von Phishing Mails, welche als Absender die Sparkasse vortäuschen durch Hessen. Möglicherweise erhalten auch Sie in den nächsten Tagen eine E-Mail, die Ihnen vorgaukelt, im Rahmen der Einführung eines sogenannten CICS Systems (Covid Intelligence Spa Connect), Angaben von Daten und TAN (Transaktionennummern) notwendig seien.

Hierzu sollen die Empfänger der E-Mail einen Link öffnen, der Sie dann auf eine Phishing Webseite führt. Dort werden die Onlinebanking Zugangsdaten und weitere Persönliche Daten nach der Eingabe ausgespäht. Die Kriminalpolizei und die Sparkasse weißen daher ausdrücklich hin:

-Die Sparkasse fragt keine Zugangsdaten, TAN´s oder Informationen zu ihrer Sparkassen Card per E-Mail oder über Links ab. -Nutzen Sie in Verbindung mit ihrem Online-Banking-Zugang nur die direkte Einwahl durch die Eingabe der Webseite in Ihrem Browser -Vermeiden Sie unbedingt die Nutzung von Links aus E-Mails -Nehmen Sie im Zweifel Kontakt über die Ihnen bekannten Kontaktdaten zu ihrer Bank auf, um keinem Betrüger auf den Leim zu gehen. -Sollten Sie doch Opfer einer solchen Masche geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer Polizei.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

