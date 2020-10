Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Gefährliches Überholmanöver auf der B 200, Polizei sucht Zeugen!

Viöl (ots)

Ein 61-jähriger Landwirt befuhr vor zwei Wochen, am Freitagabend (09.10.20), gegen 20.11 Uhr, mit dem Traktor (40km/h) die B200 aus Richtung Viöl kommend in Fahrtrichtung Husum. Auf Höhe der Unfallstelle überholt ein in gleiche Richtung fahrender 59-jähriger Busfahrer mit einem Linienbus den vor ihm fahrenden Traktor. Während des Überholvorgangs wurde der Bus durch ein dunkles Coupé ebenfalls linksseitig überholt. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden PKW zu vermeiden, zog der Busfahrer nach rechts rüber und kollidierte mit dem Traktor. Der Autofahrer/die Autofahrerin entfernte sich ohne weitere Reaktion vom Unfallort. Es entstand Sach- jedoch kein Personenschaden.

Die Polizeistation in Viöl hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht übernommen und bittet weitere Zeugen oder Hinweisgeber zu dem verursachenden Fahrzeug um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04843-2044990 oder per e-mail: Vioel.PST@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell