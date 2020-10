Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Raub eines Pedelecs, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Am frühen Freitagmorgen (23.10.20), gegen 02.30 Uhr, schob ein 22-Jähriger sein Pedelec durch die Straße "Rote Pforte", als ihm ein junger Mann entgegenkam und ihm dann unbemerkt folgte. Kurz darauf wurde ihm von hinten auf den Kopf geschlagen. Es kam zu einem Gerangel, woraufhin der Angreifer in seine Tasche griff. Der 22-Jährige ließ daraufhin von dem Täter ab, woraufhin dieser mit dem schwarz/grünen Elektrofahrrad über die Ludwig-Nissen-Straße in Richtung "Plan" flüchtete.

Täterbeschreibung: männlich, da 175 cm groß, schlank, beiger Mantel.

Der 22-Jährige zog sich bei dem Gerangel eine Fingerverletzung zu. Außerdem trug er Schmerzen am Hinterkopf davon.

Eine Täterfahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Husum hat auch im Falle dieses Raubes die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300.

