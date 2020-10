Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: 56-Jähriger wird durch Bierglaswurf am Kopf verletzt, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Am frühen Freitagmorgen (23.10.20), gegen 02.00 Uhr, verließ ein 56-Jähriger in Begleitung eines Bekannten eine Bar in der Straße Neustadt in Husum. Vor der Bar wurden die beiden Männer von drei jungen Männern angesprochen und während des Spaziergangs in Richtung Hafen verfolgt. Dann gingen zwei der unbekannten jungen Männer in Richtung Innenstadt davon. Der Dritte folgte dem 56-Jährigen und dessen Begleiter und beleidigte diese. Als der Hafen erreicht wurde, kamen den beiden Männern aus Richtung "Twiete" die zwei jungen Männer entgegen, die sich zuvor abgesetzt hatten. Die beiden Männer wurden von den drei Unbekannten "umzingelt". Es kam zu einem lautstarken Wortwechsel. Der Beleidiger warf dem 56-jährigen in Folge dessen ein Bierglas an den Kopf, woraufhin dieser eine Kopfplatzwunde davontrug. Anschließend entfernten sich die drei Unbekannten in Richtung Zingel/Damm.

Beschreibung des Täters: männlich, ca. 25 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Teint, schlank, ca. 170 cm groß, helle Bekleidung.

Beschreibung der Begleiter: beide männlich beide ca. 20-25 Jahre alt.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieser gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und fragt: Wem sind am Mittwochabend, bzw. vor oder nach der Tat die drei Unbekannten bereits aufgefallen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 04841-8300 in Verbindung zu setzen.

