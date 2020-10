Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Achtung Taschendiebstahl beim Einkaufen! Polizei warnt vor unachtsamen Umgang mit Taschen und Wertsachen!

Flensburg (ots)

In den letzten Tagen wurden vermehrt Diebstähle während des Einkaufens in Supermärkten angezeigt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus den Taschen, welche sich in den Einkaufswagen der Kunden befanden, Geldbörsen. Die Kundinnen und Kunden haben in der Zeit der Diebstähle Waren aus Regalen entnommen und nicht mitbekommen, dass der männliche Täter in dieser kurzen Zeit in die Handtaschen schaute und Geldbörsen entwendete. Beim Bezahlen an der Kasse wurde dann der jeweilige Diebstahl bemerkt. Der Täter hatte zu dem Zeitpunkt das Geschäft allerdings bereits verlassen. Er war tatsächlich, laut Beobachtungen der jeweiligen Angestellten in den Geschäften, zielstrebig ohne Einkaufswagen durch die Gänge gelaufen, ohne etwas einzukaufen und hatte kurz darauf die Geschäftsräume wieder verlassen.

Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen dieser Diebstähle übernommen und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840.

Die Polizei warnt vor dem unachtsamen Umgang mit Wertsachen! Jeder kurze, unbeobachtete Augenblick wird von den Dieben ausgenutzt. Der oder die Täter warten auf eine gute Gelegenheit um schließlich unbemerkt, in erster Linie das sich in den Taschen bzw. Beuteln befindliche Bargeld zu stehlen. Lassen Sie es gar nicht erst soweit kommen und tragen Sie Ihr Geld am Körper. Achten Sie auf Ihre Wertsachen!

