Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Rostock (ots)

Am 8. Oktober 2020, gegen 18.00 Uhr kam es im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel zu einem Verkehrsunfall. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes parkte ein 59-Jähriger mit seinem Pkw rückwärts aus. Dabei soll er eine 17-jährige Fußgängerin leicht angefahren haben. Der 18-jährige Begleiter der Fußgängerin sprach den Fahrer an, dieser fuhr nach kurzer Unterhaltung davon. Die Fußgänger merkten sich das Kennzeichen, eine Personenbeschreibung und verständigten die Polizei. Der Halter und zugleich Fahrzeugführer konnte ermittelt und in seinem Zuhause angetroffen werden. Es handelt sich um einen 59-jährigen Mann. Die 17-Jährige verletzte sich leicht und beabsichtigte, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige sowie Strafanzeige bezüglich der fahrlässigen Körperverletzung auf. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Alle Unfallbeteiligten sind deutscher Nationalität.

