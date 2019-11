Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden und Unfallflucht

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen des Bundesligaspiels am Freitag, den 29.11.2019 kam es auf einem Parkplatz an der Parkallee zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden und anschließender Verkehrsunfallflucht. Nachdem ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Zurücksetzen einen Parkeinweiser leicht am Knie touchierte, entfernte er sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit. Das Fahrzeug konnte jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen parkend aufgefunden werden. Der Fahrzeugführer befand sich nicht mehr vor Ort. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

