Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200203-5: Einbruch in Tankstelle - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In Nacht von Sonntag auf Montag (03. Februar) schnitt ein unbekannter Tatverdächtiger ein Loch in die Rückwand einer Tankstelle.

In der Zeit von 22:00 Uhr bis 04:45 Uhr war die Tankstelle auf der Glescher Straße unbesetzt. In dieser Zeit schnitten ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige die Rückwand der Tankstelle auf und gelangten durch eine Metallwand in das Innere der Tankstelle. Dort entnahmen der oder die Tatverdächtigen Zigarettenpackungen aus der Auslage. In der Tankstelle lagerten Tabakwaren in einem fünfstelligen Wert.

Das Kriminalkommissariat 21 bittet Zeugen, die die Tat, verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 02233-52-0 zu melden. (akl)

