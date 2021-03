Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Frau mit Messer bedroht +++ Aurich - Einbruch in Kindergarten +++ Südbrookmerland - Zigarettenautomaten aufgebrochen +++

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Frau mit Messer bedroht

Am Sonntagabend ist eine 46 Jahre alte Frau in Aurich von einem Mann bedroht worden. Die Frau hielt sich nach ersten Erkenntnissen gegen 23.50 Uhr vor einem Wohnhaus in der Burgstraße auf, als der Beschuldigte unter Vorhalt eines Messers von ihr Bargeld forderte. Das Opfer konnte flüchten und blieb unverletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 44 Jahre alter Mann aus Aurich, konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung in Tatortnähe angetroffen werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Aurich - Einbruch in Kindergarten

Unbekannte sind am Wochenende in einen Kindergarten in Aurich eingebrochen. Die Täter stiegen zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, in die Einrichtung an der Esenser Straße, Am Wasserturm, ein und durchsuchten die Räume. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag einen Zigarettenautomaten in Südbrookmerland aufgebrochen. Die Täter öffneten den Automaten in der Talstraße gewaltsam und entwendeten Tabakwaren und Bargeld. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Betrunken gefahren

Ein 40-jähriger Autofahrer war am Sonntag betrunken in Moordorf unterwegs. Der Mann fuhr gegen 14.30 Uhr mit dem Auto auf der Auricher Straße, als er von der Polizei angehalten wurde. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell