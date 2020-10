Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz nach Körperverletzung im Bleichenviertel

Mainz-Bleichenviertel (ots)

Donnerstag, 08.10.2020 20:16 Uhr

Zu einem größeren Polizeieinsatz nach einer Körperverletzung unter Beteiligung einer größeren Personengruppe, kommt es am Donnerstagabend im Bleichenviertel. Gegen 20:16 Uhr erscheint eine 15 bis 20-Köpfige Personengruppe in einer Shisha Bar im Bleichenviertel und sucht namentlich nach dem 24-jährigen späteren Geschädigten. Da der 24-Jährige sich nicht in der Bar aufhält, verlassen die Personen die Räumlichkeiten. In der Großen Bleiche begegnet die Personengruppe dann dem 24-Jährigen, der von zwei Freunden begleitet wird. Ein junger Mann aus der großen Gruppe schlägt dem 24-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, worauf der Geschädigte und seine Begleiter die Flucht ergreifen und sich in einem nahegelegenen Frisörsalon in Sicherheit bringen. Die Personengruppe um den Angreifer nimmt zwar die Verfolgung auf, zerstreut sich aber rennender Weise beim Erblicken der ersten Funkstreifenwagen. Der Angreifer und seine Begleiter flüchten in verschiedene Richtungen und können trotz einer Vielzahl eingesetzter Funkstreifenwagen nicht mehr angetroffen oder identifiziert werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

