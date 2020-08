Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Drei Promille: Bundespolizei nimmt Fahrgast im ICE in Gewahrsam-

Hamburg (ots)

Am 16.08. gegen 15.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen betrunkenen Mann (m. 58) in einem ICE im Bahnhof Harburg in Gewahrsam.

Zuvor informierte eine Zugbegleiterin die Bundespolizei über einen stark alkoholisierten Fahrgast ohne Fahrschein auf der Fahrt von Hannover nach Hamburg. Beim Halt des ICE im Bahnhof Harburg führten Bundespolizisten den Mann mit erheblichen Ausfallerscheinungen dem Polizeirevier zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,02 Promille.

Ein Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit fest. Nach vier Stunden der Ausnüchterung in einer Zelle wurde der deutsche Staatsangehörige in die sichere Obhut einer Verwandten übergeben.

