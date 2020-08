Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Raubüberfall auf Supermarkt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann hat am Donnerstag (06.08.2020) offenbar versucht, einen Supermarkt am Hölderlinplatz zu überfallen. Polizeibeamte nahmen den Mann fest. Der 19-Jährige betrat gegen 18.35 Uhr den Laden, begab sich zum Kassierer und bedrohte diesen mit einem gezückten Messer. Dabei forderte er Geld. Der Kassierer antwortete darauf, dass er die Kasse nicht öffnen könne. Der 19-Jährige ließ daraufhin vom Kassierer ab und begab sich ins Ladeninnere. Bereits alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann dort schließlich widerstandslos fest. Der deutsche Staatsangehörige wurde im Laufe des Freitags (07.08.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

