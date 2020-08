Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 35 Jahre alte Frau hat am Freitag (07.08.2020) in der Talstraße offenbar einen Auffahrunfall mit zwei weiteren Beteiligten verursacht. Die Frau fuhr gegen 07.45 Uhr mit ihrem Peugeot die Talstraße abwärts in Richtung Bad Cannstatt. Kurz nach der Kreuzung zur Landhausstraße übersah sie offenbar den Verkehrsrückstau der nachfolgenden Ampel und fuhr auf den vor ihr stehenden Kleintransporter eines 53-Jährigen auf. Die Wucht des Aufpralls schob diesen auf den vor ihm stehenden Fiat einer 37-jährigen Frau. Durch den Unfall entstand Totalschaden am Peugeot, dieser und der Kleintransporter mussten abgeschleppt werden. Insgesamt betrug der Sachschaden etwa 20.000 Euro, die 35-Jährige und der 53-Jährige verletzten sich durch den Unfall leicht. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.

