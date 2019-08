Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Kusel (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 24.08.2019 ab 23:50 Uhr bis Sonntag, 25.08.2019 bis 11:00 Uhr, kam es in der Homburger Straße in Kusel zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das zum Parken abgestellte Auto der Geschädigten. Der Schaden am geparkten Pkw verläuft über die komplette Fahrerseite. Sollte diesbezüglich jemand sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, so bittet die Polizei um Meldung unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell