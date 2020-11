Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kammerjäger und die Folgen+++ Ladendieb per Haftbefehl gesucht+++ Zylinder mit Klebstoff verschmiert+++

GießenGießen (ots)

Pressemeldungen vom 19.11.2020:

Kammerjäger und die Folgen+++ Ladendieb per Haftbefehl gesucht+++ Zylinder mit Klebstoff verschmiert+++

Laubach: Kammerjäger und die Folgen

Mit etwas anderer Masche kam ein Betrüger am Mittwoch, zwischen 11.00 und 15.00 Uhr, in Laubach - Münster zum Erfolg. Der Täter hatten bei einer Frau geklingelt und behauptet, dass er Kammerjäger sei und in der Wohnung Gift verspritzen müsse. Offenbar sucht er in der Folge am frühen Mittwochnachmittag mehrere Zimmer auf und suchte unbemerkt nach Bargeld und Schmuck. Dabei fand er Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Täter konnte dann mit dem Schmuck und dem Bargeld entkommen. Er soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und maximal 170 Zentimeter groß sein. Auffällig neben seiner schlanken Gestalt sollen, so die Zeugin, seine buschigen braunen Augenbrauen gewesen sein. Er soll Arbeitskleidung der Marke Engelbert Strauß getragen und einen hellblauen Werkzeugkasten der Marke Makita getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Ladendieb per Haftbefehl gesucht

Gleich in eine Haftanstalt musste ein 20 - Jähriger Asylbewerber aus Algerien. Der Verdächtige hatte offenbar am Mittwoch, gegen 18.00 Uhr, Kleidungsstücke im Wert von fast 1.000 Euro in einem Geschäft am Seltersweg entwendet. Der aufmerksame Ladendetektiv konnte den mutmaßlichen Dieb unmittelbar nach dem Diebstahl in der Innenstadt wiedererkennen und Polizeikräfte informieren. Bei den ersten Ermittlungen der Beamten stellte es sich heraus, dass gegen den Algerier bereits ein Haftbefehl vorlag. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auto aufgebrochen

Im Ernst-Toller-Weg haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und dem frühen Donnerstagmorgen die Scheibe eines PKW eingeschlagen. Die Täter hatten es dann auf Sachen, die in der Mercedes A-Klasse abgelegt waren, abgesehen. Mit Bargeld, Kreditkarten und anderen Ausweisen verschwanden die Unbekannten wieder. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Zylinder mit Klebstoff verschmiert

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro richteten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in der Konrad-Adenauer-Straße an. Die Täter hatten vier Zugangstüren offenbar mit einem Klebstoff beschmiert. Betroffen davon waren Türen des Rathauses und des Bauhofes. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Zaun beschädigt

In der Ludwig-Erhard-Straße in Leihgestern haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen einen Zaun beschädigt. Die Täter, die einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet hatten, hatten offenbar den Zaun an mehreren Stellen komplett durchtrennt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Beide Kennzeichen weg

In der Steinbruchstraße in Oberkleen hatten es Diebe am Mittwoch, zwischen 08.30 und 19.30 Uhr, auf die beiden Schilder mit der Aufschrift GI-JR2000 abgesehen. Die Kennzeichen befanden sich an einem Renault Megane. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Wettenberg: Spiegelschaden im Begegnungsverkehr

Zu einem Spiegelschaden kam es am Mittwoch (18.November) gegen 13.00 Uhr auf der Kreisstraße 169. Ein 21-jähriger Mann aus Gießen fuhr in einem Kia von Krofdorf-Gleiberg nach Wißmar. Dabei kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegen und es kam zur Kollision der beiden linken Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Beim Vorbeifahren Seat touchiert

Am Sonntag (15.November) zwischen 10.00 Uhr und 12.20 Uhr touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Hauptstraße (Höhe 33) geparkten Seat. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Leon zurückkam, war dieser am linken, hinteren Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Skoda bei Parkmanöver beschädigt

Nur eine Stunde parkte ein Skoda am Montag (16.November) auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter den grauen Superb zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr am rechten Außenspiegel. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Erdkauter Weg

Am Mittwoch (18.November) zwischen 07.55 Uhr und 16.55 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen auf einem Parkplatz im Erdkauter Weg geparkten Honda. Als der Besitzer zu seinem blauen Civic zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Beim Rangieren Skoda touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Skoda nach einer Unfallflucht in der Straße "Neustadt" (Höhe 77). Vermutlich touchierte der Unbekannte den schwarzen Octavia zwischen Dienstag (17.November) 21.00 Uhr und Mittwoch (18.November) 17.30 Uhr. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Einparken Motorrad umgefallen

Am Donnerstag (12.November) gegen 17.00 Uhr beabsichtigte ein 67-jähriger Mann in einem BMW in der Eichgärtenallee am Fahrbahnrand einzuparken. Ein dort ebenfalls geparktes Motorrad kam dabei zu Fall und wurde beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Vorbeifahren VW gestreift

Am Mittwoch (18.November) gegen 14.10 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau in einem Volvo die Straße "Neue Bäue" und streifte offenbar beim Vorbeifahren einen geparkten grauen VW Caddy. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: VW auf Parkplatz beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (17.November) auf einem Parkplatz in der Frankfurter Straße einen geparkten VW. Der silberfarbene Golf parkte zwischen 08.00 Uhr und 16.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohauses. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von 500 Euro kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Audi beim Vorbeifahren angefahren

Zwischen Samstag (14.November) 12.00 Uhr und Montag (16.November) 08.30 Uhr befuhr ein Unbekannter die Straße "Zur Aue" in Watzenborn-Steinberg und beschädigte beim Vorbeifahreneim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 16 geparkten grauen Audi A4. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B457/Fernwald: Vorfahrt missachtet

10.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls auf der Bundesstraße 457 bei Fernwald von Donnerstag (19.November). Gegen 06.30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Hungen in einem Opel die B457 in Richtung Gießen und beabsichtigte in Richtung Pohlheim abzufahren. Offenbar übersah er dabei einen 59-Jährigen aus Lollar, der die Bundesstraße von Gießen in Richtung Lich befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B3/Lollar: Anhänger touchiert Nissan

Mittwochabend (18.November) gegen 19.156 Uhr befuhr ein 57-jähriger Marburger in einem Nissan den Beschleunigungsstreifen der Bundesstraße 3 bei der Auffahrt Lollar-Nord in Richtung Marburg. Ein zunächst unbekannter LKW mit Anhänger fuhr links neben dem Marburger als plötzlich der LKW nach rechts fuhr. Dabei touchierte der Anhänger die linke Seite des Nissans. Der unbekannte LKW-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 zu kümmern. Die Ermittlungen führten zu einem LKW aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Jörg Reinemer

Polizeipräsidium Mitttelhessen

0641-7006 2040

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell