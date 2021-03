POL-HK: Schneverdingen: Polizei sucht Zeugen: Altöl, Diesel und mehr abgestellt

Polizeiinspektion Heidekreis

Schneverdingen: Am Freitag, in der Zeit zwischen 10.00 und 16.00 Uhr stellten Unbekannte unberechtigt mehrere Gegenstände an den Altglascontainern an der Harburger Straße, Höhe Hausnummer 28 ab. Dabei handelte es unter anderem um ein Aquarium, eine Mikrowelle und Spielzeug, aber auch um fünf Kanister gefüllt mit Altöl sowie einen mit Diesel. Die Polizei Schneverdingen bittet Zeugen, die zum Geschehen oder zur Herkunft der Gegenstände Hinweise geben können, sich unter 05193/982500 zu melden.

