Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heber: Teil eines Pfluges verloren; Wintermoor: Unfallflucht bei Seuthes

Heidekreis (ots)

01.03 / Teil eines Pfluges verloren

Heber: Auf einem Grundstück am Hambosteler Weg verlor ein Unbekannter im Laufe der vergangenen Woche den Greifarm eines Pfluges. Der Verlierer wird gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

01.03 / Unfallflucht bei Seuthes

Wintermoor: Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstagmittag, 27.02.2021, zwischen 12.30 und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz der Gärtnerei Seuthes einen schwarzen Ford S-Max an der Heckschürze der Fahrerseite. Am beschädigten Pkw wurde roter Farbabrieb festgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500.

