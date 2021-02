POL-HK: Soltau: Verkehrsunfall mit Drehleiter Schwarmstedt: Fahren unter Drogeneinfluss BAB 7: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss Oerbke: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Polizeiinspektion Heidekreis

PI Heidekreis (ots)

Soltau: Unfall mit Drehleiter

Gegen 13:45 Uhr ereignete sich am Samstag in Harber ein Verkehrsunfall mit einem Feuerwehrfahrzeug (Drehleiter), welches sich, aus Richtung Soltau kommend, mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz befand. Der 25-jährige Fahrer eines VW Tiguan wollte vom Abelbecker Weg nach links auf die B71 einbiegen, wo es zur Kollision mit dem verkehrsbedingt auf der Gegenfahrbahn herannahenden Feuerwehrfahrzeug (Drehleiter) kam. Glücklicherweise kam niemand ernsthaft zu Schaden. Der Pkw-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen und der 51-jährige Fahrer des Drehleiterfahrzeugs sowie sein 29-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 55.000 Euro. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Soltau (Tel. 05191/93800) zu melden.

Schwarmstedt: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Im Rahmen gezielter Verkehrsüberwachungsmaßnahmen fiel den Beamten am Samstag gegen 12:30 Uhr ein verdächtiger Pkw mit unsicherer Fahrweise im Stadtgebiet Hodenhagen auf. Der PKW, den ein 36jährige Mann aus Hodenhagen führte wurde kontrolliert. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeugführers ergab, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem konnten in seinem Pkw weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Im Anschluss wurde die Wohnung des 36-jährigen Mannes durchsucht. Auch dort konnte von den eingesetzten Beamten weitere Drogen aufgefunden werden. Abschließend wurden gegen den 36-jährigen Fahrzeugführer mehrere Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet.

Bad Fallingbostel (Oerbke) / BAB 7: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmittel

Am Samstagabend befuhr ein 33 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg die A7 in Fahrtrichtung Hannover, als er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Schutzplanke beschädigte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurden Betäubungsmittel in seinem Pkw festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Test zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit reagierte positiv auf Kokain, Cannabis und Amphetamine. Die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung diverser Strafverfahren waren die Folgen.

Oerbke: Am Samstagabend wurde ein 41 Jahre alter Mann aus Göttingen als Fahrzeugführer in einem Pkw kontrolliert. Am Pkw wurden frische Beschädigungen festgestellt, sodass von einem Verkehrsunfall mit bislang unbekanntem Unfallort ausgegangen wird. Der Mann stand bei der Kontrolle unter Alkoholeinfluss, weshalb eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Des Weiteren ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Strafverfahren gegen den Fahrer wurden eingeleitet, mögliche Unfallstellen werden noch gesucht.

