Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Fahrzeugembleme gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter trieb zwischen Samstag 22:00 Uhr und Sonntag 09:00 Uhr in Waldenbuch sein Unwesen. An insgesamt sieben Pkw, die im Georg-Pfäfflin-Weg, im Geschwister-Scholl-Weg und in der Leipziger Straße abgestellt waren, entwendete der Unbekannte die jeweiligen Fahrzeugembleme oder versuchte diese zumindest zu entwenden. Hierdurch entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Darüber hinaus wurde in einem Industriegebiet an einem in der Bonholzstraße geparkten Mercedes der Stern abgebrochen. Ob hier der gleiche Täter am Werk war, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell