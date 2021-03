Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr über ein Fenster Zugang zu einer Schule in der Bergstraße in Grafenau - Döffingen. Im Anschluss wurden die Verwaltungsräume durchsucht und Münzgeld aus einer Kaffeekasse gestohlen. Der Sachschaden am Fenster beträgt etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07031 204050 beim Polizeiposten Maichingen zu melden.

