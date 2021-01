Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Polizei warnt vor Betrugsmasche - Gewinnversprechen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 19.01.2021 bis Freitag, 22.01.2021 erhielt eine Bürgerin aus Lörrach mehrfach Anrufe, in welchen ihr ein Gewinn versprochen wurde. Vor Übergabe des Gewinnes sollte die Frau angebliche Gebühren vorauszahlen. Die Dame begab sich in einen Lebensmittelmarkt um dort an der Kasse mehrere Gutscheinkarten über 100 EUR zu kaufen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Marktes vermutete einen Betrug und überzeugte die Dame bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten. Es kam zu keinem Vermögensschaden.

Die Polizei warnt eindringlich davor, sich am Telefon auf eine solche Verfahrensweise einzulassen. Geben Sie niemals Steam-, Paysafe oder sonstige Prepaid-Kartencodes am Telefon an Unbekannte weiter. Diese Codes sind quasi Bargeld, denn wer sie hat, kann damit im Internet einkaufen. Zahlen Sie niemals im Voraus für einen angeblichen Gewinn. Beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die Polizei.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de - der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention.

