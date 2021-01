Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen a. K.: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag 21.01.2021, kam es zwischen 07.30 Uhr und 17.00 Uhr zu einer Unfallflucht in den Freiburger Matten in Endingen. Der geschädigte PKW, ein weißer VW T5, war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 4 geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren die linke Seite des VW T5. Dabei wurden der vordere Kotflügel und der Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen LKW oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug handelt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Emmendingen, 07641/582-0, entgegen.

