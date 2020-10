Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201015 - 1071 Frankfurt-Gutleutviertel: Mann geht Frauen tätlich an - Festnahme

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Vormittag (14.10.2020) hat ein Mann in der Mannheimer Straße zwei Frauen tätlich angegriffen. Eine der beiden Frauen, 28 Jahre alt, ist schwanger. Die Bundespolizei konnte einen 28-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 06.00 Uhr morgens kam eine 23-jährige Frau am Frankfurter Hauptbahnhof an. Über einen an Gleis 1 gelegenen Nebenausgang verließ sie das Gebäude, um von der Mannheimer Straße aus zu Fuß zu ihrer Arbeitsstelle zu gelangen. Schon beim Verlassen des Hauptbahnhofes bemerkte sie, wie sie von einem Mann verfolgt wurde. Dieser hatte wohl versucht sie anzusprechen. Wegen ihrer Kopfhörer konnte sie ihn jedoch nicht verstehen und setzte ihren Weg fort. Der Unbekannte ließ jedoch nicht locker. Er rannte ihr hinterher und schlug ihr unvermittelt auf das Gesäß. Dabei spürte sie einen Stich, als ob sie mit einer Nadel gestochen worden sei. Die 23-Jährige drehte sich um und fragte den Täter, was das soll. Dieser entschuldigte sich und ging davon. Die Geschädigte blieb geschockt zurück und meldete sich im Laufe des Vormittags bei der Frankfurter Polizei, welche umgehend Ermittlungen einleitete.

Gegen 08.50 Uhr wollte eine 28-jährige, offensichtlich schwangere Frau ebenfalls über den an Gleis 1 gelegenen Nebenausgang den Hauptbahnhof verlassen. Ein ihr unbekannter Mann sprach sie an, was sie ignorierte. Auch hier ließ der Unbekannte nicht locker und verfolgte die Frau. Plötzlich rannte er von hinten auf sie zu und schlug ihr in ihre linke Seite. Geschockt von der Tat, rief sie sofort ihren Freund an, welcher sich nicht unweit des Tatorts aufhielt. Er eilte unmittelbar zu ihr, um dann die Verfolgung des Täters aufzunehmen und die Polizei zu alarmieren.

Kurz darauf konnten Beamte der Bundespolizei den 28-jährigen Tatverdächtigen festnehmen und an die Frankfurter Polizei übergeben.

Die 23-jährige Frau wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Die 28-jährige Frau wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

Erste Ermittlungen der Frankfurter Polizei haben ergeben, dass die beiden Taten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von demselben Täter begangen wurden. Der 28-jährige Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung, schweren Körperverletzung und der sexuellen Belästigung dauern an. (REE)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell