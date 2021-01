Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Verurteilten Betrüger festgenommen

Freiburg (ots)

Ein verurteilter Betrüger konnte am Sonntagabend, 24.01.2021, in Todtmoos festgenommen werden. Ermittlungen hatten am Wochenende neue Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsorts des 31 Jahren alten Mannes ergeben. Er wurde per Haftbefehl gesucht und hielt sich schon längere Zeit verborgen. Nach Erlangung eines Durchsuchungsbeschlusses konnte der Gesuchte im betreffenden Haus festgenommen werden. Er wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er seine Freiheitsstrafe von 1 ½ Jahren absitzen wird.

