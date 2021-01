Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Lkw flüchtet - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall ist ein Lkw-Fahrer am Freitagmorgen, 22.01.2021, in Bad Säckingen von der Unfallstelle geflüchtet. Zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr war der Unbekannte beim Einbiegen von der Hauensteinstraße in den Agnis-Brandis-Weg zunächst über einen Poller und danach gegen einen geparkten Audi gefahren. Von der Unfallstelle flüchtete ein Lkw mit gelber Zugmaschine und blauem Anhänger. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um weitere Zeugenhinweise (Kontakt 07761 934-0). Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

