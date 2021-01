Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Kollision zwischen Lieferwagen und Pkw - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem kleinen Lieferwagen und einem Pkw am Freitag, 22.01.2021, auf der L 153 bei Görwihl, sind drei Insassen leicht verletzt worden. Gegen 16:15 Uhr war ein in Richtung Strittmatt fahrender 18-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Seat zusammengestoßen. Neben dem jungen Mann verletzten sich im Seat die 33 Jahre alte Fahrerin und eine Jugendliche leicht. Alle Verletzten kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Da ein durchgeführter Drogentest beim 18-jährigen positiv ausfiel, wurde eine Blutprobe erhoben. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 11500 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz, da sich die Fahrertüre am Lieferwagen nicht mehr öffnen ließ.

