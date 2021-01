Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Heckscheibe von Pkw eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen VW stellte am Freitag, 22.01.2021 gegen 06.25 Uhr ein 54 Jahre alter Mann auf das Betriebsgelände eines Busunternehmens in der Straße "An der Wiese" ab. Als dieser gegen 17.20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, war die Heckscheibe vollkommen zerbrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzten.

