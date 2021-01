Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Gasleitung bei Grabarbeiten beschädigt; massiver Gasaustritt

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.01.2021 gegen 08.40 Uhr wurde in Höllstein im Teichweg bei Grabarbeiten eine Gasleitung durch einen Bagger beschädigt. In der Folge kam es zu einem massiven Gasaustritt. Vorsorglich wurden die Bewohner der umliegenden Wohnhäuser evakuiert. Die Gemeinde Steinen stellte die Wiesentalhalle zur Verfügung, wo die Evakuierten vom Rettungsdienst aktuell betreut werden. Mittlerweile konnte der Energieversorger die Leckage schließen. Momentan sind noch weitere Arbeiten an der Gasleitung nötig. Es wurde niemand verletzt. Der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie die Polizei sind mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften vor Ort.

