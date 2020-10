Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Kradfahrer stürzt auf nasser Fahrbahn und verletzt sich

EnnepetalEnnepetal (ots)

Ein 44-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Hagen kam am Freitag, den 30.10.2020, um 14:05Uhr, in einer Kurve an der Wilhelmstraße, Höhe Hausnummer 47, auf nasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte letztendlich mit seinem Krad. Er verletzte sich dabei an Knie und Schulter und musste ärztlich versorgt werden. An dem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.250 Euro.

