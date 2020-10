POL-EN: Schwelm - Versuchter Einbruch in der Kastanienstraße

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Am Samstag, den 31.10.2020 um 00:03 Uhr versuchte ein unbekannter Täter die Haustür eines Reihenhauses in der Kastanienstraße aufzuhebeln. Durch die Hebelgeräusche aufgeschreckt schalteten die Bewohner im Hausflur das Licht an. Der unbekannte Täter ergriff daraufhin sofort die Flucht, ohne ins Haus gelangt zu sein.

