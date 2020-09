POL-ME: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis Fahrradfahrerin übersehen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Monheim - 2009027

Polizei Mettmann

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis Fahrradfahrerin übersehen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Monheim

Am 05.09.20, gegen 11:00 Uhr befuhr eine 37 jährige Monheimerin mit einem Ford die Geschwister-Scholl-Straße in Monheim in Richtung Garather Weg.

Am Einmündungsbereich Geschwister-Scholl-Straße/ Garather Weg hielt sie ihren Pkw vorschriftsmäßig an der Haltlinie an. Danach bog sie in den Garather Weg ein.

Dabei übersah sie eine 24 jährige Düsseldorferin, welche mit ihrem Fahrrad den bevorrechtigten Garather Weg in Richtung Hauptstraße befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrradfahrerin stürzte und sich leichte Schürfwunden zuzog. Diese wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der entstandene Sachschaden war gering.

Bei der darauffolgenden Unfallaufnahme stellten die hinzugezogenen Polizeibeamten fest, dass die Monheimerin alkoholisiert war.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass sie zunächst falsche Angaben zu ihren Personalien gemacht hatte. Dies sollte offensichtlich verhindern, dass festgestellt wird, dass sie nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der Monheimerin wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie falscher Namensangabe wurde eingeleitet.

