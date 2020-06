Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Mehrere Diebstähle aus Kfz

Kevelaer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Juni 2020) gingen unbekannte Täter zwei Autos am Peter-Plümpe-Platz an: Bei einem Citroen Xsara schlugen sie die Scheib ein und stahlen ein Campingbesteck sowie ein Multitool aus dem Handschuhfach. In einen 3er BMW drangen sie ein, indem sie die hintere linke Beifahrertür aufbogen. Die Unbekannten durchsuchten offenbar das Wageninnere, machten aber keine Beute. Auf der nahe gelegenen Kardinal-von-Galen-Straße beschädigten die Täter am Samstagabend (20. Juni 2020) die Scheibe der Beifahrertür eines Nissan Primera und stahlen Bargeld aus der Mittelkonsole. Die Kripo Goch sucht nun nach Zeugen, die sich bitte unter 02823 1080 melden. (cs)

