Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Automarder in Klever Innenstadt unterwegs

Kleve (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21. Juni 2020) waren Automarder im Innenstadtbereich von Kleve unterwegs. Auf der Lindenallee schlugen sie die Scheibe eines grauen Toyota Aygo ein, der dort auf einem Parkstreifen abgestellt war. Ob sie in diesem Fall Beute machen konnten, ist bislang unklar. Auf der Straße Königsgarten wurde die hintere Seitenscheibe einer blauen Mercedes A-Klasse beschädigt, aus dem Wagen entwendeten die Diebe eine rosafarbene Designer-Handtasche. Einen Laptop hingegen stahlen sie aus einem Renault Clio an der Brandströmstraße. Die Kripo Kleve bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter Telefon 02821 5040. (cs)

