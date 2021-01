Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.01.2021, 10.30 Uhr, bis Freitag, 22.01.2021, 10.00 Uhr wurde in Haagen in der Schlossstraße ein am Fahrbahnrand parkierter Pkw, Citroen, auf der Fahrerseite, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw entstand ein Schaden von 2000 EUR.

Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell