Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Autofahrerin gerät ins Schleudern - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine junge Autofahrerin ist am Sonntag, 24.01.2021, gegen 14:45 Uhr, auf der L 170 zwischen Rothaus und dem Schluchsee ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Die Frau hatte in einer Kurve auf der winterglatten Straße die Kontrolle über ihren VW verloren. Der VW stieß mit dem Heck gegen den BMW eines 34 Jahre alten Mannes. Dieser und seine mitfahrende Familie überstanden den Zusammenstoß unverletzt. Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 8000 Euro geschätzt.

