Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Rollersturz - zwei Leichtverletzte - Sozius in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein Sturz mit einem Roller hat am Freitagabend, 22.01.2021, in Albbruck zwei leicht verletzte Personen gefordert. Gegen 18:30 Uhr war ein 17-jähriger mit seinem Motorroller über einen Schneehaufen gefahren und zu Fall gekommen. Er und ein mitfahrender 20 Jahre alter Sozius wurden leicht verletzt. Der Sozius hatte keinen Helm auf und war alkoholisiert. Er zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv, beleidigend und randalierte im Rettungswagen, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Er kam mit Polizeibegleitung in eine Klinik. Am Roller entstand nur geringer Sachschaden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell