Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in eine Gaststätte

Polizei sucht unbekannten Melder sowie weitere Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte am Altmarkt.

Unbekannte hatten gewaltsam ein Fenster geöffnet und waren hiernach in die Räume eingedrungen. Dort hatten sie den gesamten Thekenbereich durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie eine Geldbörse.

Am Mittwochmorgen erfuhr der Besitzer der Gaststätte über den Hauptfirmensitz von dem Einbruch. Einem unbekannten Zeugen war das geöffnete Fenster anscheinend aufgefallen und er hatte dies daraufhin der Zentrale gemeldet.

Die Polizei sucht nun diesen unbekannten Melder und weitere Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

