Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - 41-Jähriger leistete Widerstand

2 Polizeibeamte leicht verletzt

Xanten (ots)

Am Mittwoch, 21.10.2020, gegen 15:55 Uhr, wurde ein 41-jähriger Mann aus Xanten von Polizeibeamten aufgefordert, in der Fußgängerzone einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Da der offensichtlich alkoholisierte Mann aggressiv und nicht einsichtig war und zudem einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, sollte er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand, indem er nach den Beamten schlug und trat. Erst unter Hinzuziehung von Unterstützungskräften und den Einsatz von Reizgas konnte der 41-Jährige fixiert und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Ein 38-jähriger Polizeibeamter und eine 23-jährige Polizeibeamtin wurden leicht verletzt. Der 38-jährige Polizeibeamte war nach ambulanter Behandlung in einem örtlichen Krankhaus nicht weiter dienstfähig. Der 41-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Da er alkoholisiert war, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Dem Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell