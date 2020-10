Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in Kindergarten

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag warfen Unbekannte an einem Kindergarten an der Straße Kleine Allee eine Scheibe ein und drangen in das Gebäude.

Derzeit ist noch nicht klar, ob oder was die Einbrecher gestohlen haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell